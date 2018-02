Reichenbach/Zwickau - . Ein 33-Jähriger hat in Reichenbach im Vogtland mit dem Auto betrunken einen Laternenmast umgefahren und sich dabei schwer verletzt. Eigentlich habe er nur links abbiegen wollen, teilte die Polizei in Zwickau am Sonntag mit.

Ein Atemalkohltest bei dem morgendlichen Unfall ergab 1,88 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Schaden an Laterne und Auto wurde mit rund 10 000 Euro angegeben.

Von LVZ