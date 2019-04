Leipzig/Halle

Die Polizei in der Saalestadt sucht nach den Besitzern von Diesbesgut. Dieses war zuvor bei Tätern sichergestellt worden, welchen der Einbruch in Firmengebäude in Halle zugeschrieben wird. Doch nach Angaben der Polizei ist ein Teil des Diebesgutes vermutlich Beute, die bei weiteren Straftaten im Raum Halle/ Leipzig gemacht wurde. Sie sucht nun nach den Besitzern der Instrumente, Werkezeuge und Helme.

Die Polizei Halle ( Saale) bittet Eigentümer/Zeugen, welche Angaben zu den aufgezeigten Gegenständen machen können, sich unter (0345) 22 42 00 0 bei der Polizei in Halle ( Saale) zu melden.

Von luc