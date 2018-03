Blechschäden im morgendlichen Leipziger Berufsverkehr

Leipzig. Schnee und Matsch auf den Straßen haben am Mittwochmorgen zu einigen Blechschäden in Leipzig geführt. „Bisher sind es etwa 20 bis 25 Prozent mehr Unfälle, als üblich“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt. Schwere Zusammenstöße mit Personenschaden habe es bisher in der Messestadt aber nicht gegeben.

Ein solcher ereignete sich bereits am Dienstagabend im Landkreis Nordsachsen. Eine 28-Jährige habe auf der Bundestraße 2 die Kontrolle über ihr Auto verloren und sei gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Die Frau wollte in der Nähe von Krostitz bei starkem Schneefall ein anderes Auto überholen. Beim wieder Einscheren sei ihr Fahrzeug dann von der Straße abgekommen. Die 28-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Unfall im Landkreis Zwickau musste am Mittwochmorgen die Autobahn 4 in Richtung Gera gesperrt werden. An dem Unfall soll ein Lastwagen beteiligt gewesen sein, teilte die Polizei in Chemnitz am Mittwochmorgen mit. Der Lkw soll aus noch ungeklärter Ursache in den Graben gerutscht sein. Ob Glätte der Grund für das Unglück war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Autobahn war am Morgen zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal gesperrt.

Von mpu