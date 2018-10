Naumburg/Leipzig

Drei Angreifer haben am Freitag einen Journalisten in Naumburg mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der 59-Jährige liegt seitdem im Krankenhaus, berichtete zuerst das Naumburger Tageblatt, für welches das Opfer als freier Mitarbeiter tätig ist.

Drei Jugendliche hätten sich am Freitagabend vor sein Fahrzeug gestellt, den Wagen bespuckt und ihm den „Stinkefinger“ gezeigt, berichtet der 59-Jährige. Er habe das Trio zu Fuß verfolgt. Als er sie zur Rede stellen wollte, habe einer der Jugendlichen ihm ein Messer in den Bauch gestoßen. Zunächst dachte der Verletzte noch an einen Schlag, bemerkte später aber eine blutende, sechs Zentimeter tiefe Wunde. Wichtige Organe wurden nicht verletzt. Während des Angriffs habe einer der Täter den „Hitlergruß“ gezeigt, teilte die Polizei mit.

Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. Bei den Tätern soll es sich um Deutsche handeln.

Von joka