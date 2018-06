Döbeln/Chemnitz

Die Angst sitzt ihm im Nacken. So wirkt ein Endfünfziger aus Döbeln, als er am Freitag am Amtsgericht Chemnitz gegen zwei Männer aussagt. Denen legt Oberstaatsanwalt Michael Gräfenstein zur Last, den Endvierziger übel abgezogen zu haben. Eine Schusswaffe sei mit im Spiel gewesen. „Er hat die Pistole durchgeladen und mir an den Kopf gehalten, mich dann damit geschlagen. Er sagte, dass ich ihm Geld schule, ich müsse was zurückzahlen“, sagte der Geschädigte. Mit „Er“ meinte der Mann den Angeklagten Z. , einen Enddreißiger aus Döbeln, 15 Mal vorbestraft, hafterfahren und kriminell seit frühester Jugend. Der jüngere Angeklagte ist S.., ehemaliger Anführer einer Jugendbande, die in Ostrau ihr Unwesen trieb. Er habe zunächst nur dabeigestanden, sagte der Zeuge.

Mit Modellautos beginnt in Martyrium

„Ich habe 2016 vom Herrn Z. Modellautos aus der DDR gekauft. Die sammelt mein Vater. Das war die Eintrittskarte“, sagte der Geschädigte. Nach seinen Worten war der Kauf der kleinen Autos von früher die Eintrittskarte in ein zweijähriges Martyrium. Immer wieder habe Z. Geld gefordert für die Modelautos. Dann der Höhepunkt in der verhängnisvollen Nacht des 3. Dezember 2017: S. und Z. klingeln beim Geschädigten, der gegen 1.30 Uhr öffnet. Z. hält ihm die Pistole – es ist eine ungeladene Schreckschusswaffe – an den Kopf, schlägt ihn damit. S. und Z. gehen mit dem Geschädigten zur Bank, wo er 90 Euro abheben soll. Aber das klappt nicht, dem Geschädigten geht die Geldkarte kaputt. Sie gehen zurück in die Wohnung, wo sich ein Freund des Geschädigten aufhält. Dieser Mann hebt letztlich die 90 Euro ab und gibt sie den Angeklagten. Eine Blutspur zog sich von der Wohnung des geschädigten bis zur Bank. Der Schlag mit der Waffe hatte ihm die Nase gebrochen.

Angst vor Anzeige

„Ich hatte die 90 Euro längst bezahlt, in zwei Raten. Aber Herr Z. kam immer wieder. Ich wollte ihm die Autos zurückgeben. Das hat er abgelehnt“, sagte der Geschädigte. Die Angst war offenbar so groß, dass sein Bekannter große Mühe hatte, ihn zu einer Anzeige bei der Polizei zu bewegen.

Staatsanwalt fordert „deutliche Antwort“

In der Tatnacht waren noch weitere Zeugen dabei. Einer hatte beobachtet, wie S. dem Z. die Waffe mit dem Hinweis gab, diese sei nicht geladen. An der Umarex, Modell Browning GDPA, waren die DNA-Spuren des Geschädigten und der beiden Angeklagten. „S. hat die Waffe auf dem Weg zu seiner polizeilichen Vernehmung weggeschmissen“, erklärte sich Oberstaatsanwalt Gräfenstein den Fundort der Pistole nahe des Döbelner Polizeireviers. „Z. war aber der Spiritus Rector dieses Geschehens“, sagte der Anklagevertreter. „Bei so einem geringen Betrag so massiv vorzugehen, zeigt, dass hier einer die Achtung vor der Rechtsordnung verloren hat“, so der Oberstaatsanwalt. Darauf müsse eine deutliche Antwort folgen. Drei Jahre und elf Monate Haft für Z. sowie drei Jahre und zwei Monate Haft für S. wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung forderte Michael Gräfenstein.

Verteidiger sehen nur Nötigung

Rechtsanwalt Thomas H. Fischer verteidigte Z. und sah das anders. Er glaubte dem Zeugen nicht, dass der Kaufpreis voll beglichen war. Somit hätte sein Mandant Anspruch auf das Geld. Statt eines Verbrechens der schweren räuberischen Erpressung, wo der Strafrahmen bei drei Jahren Haft beginnt, sah Rechtsanwalt Fischer „nur“ das Vergehen einer Nötigung und beantragte ein Jahr Haft. Auch wunderte ihn, weshalb sich der Geschädigte auf die Herren S. und Z. eingelassen hatte. Schließlich seien beide in Döbeln bekannt ob ihres kriminellen Tuns. Ähnlich argumentierte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, der S. verteidigte. „Mein Mandant ist davon ausgegangen, dass Z. Anspruch auf das Geld hat. Er war dabei, aber wo seine Tatherrschaft sein soll, ist fraglich“, sagte der Anwalt und beantragte sechs Monate Haft wegen Beihilfe zur Nötigung.

Richterin: Jugendrecht bei S. erfolglos

„Der Angeklagte Z. wusste, dass die Forderung gegen den Geschädigten nicht bestand. Er wollte die Autos zurückgeben. Das ist zivilrechtlich ein Rücktritt vom Vertrag“, sagte Richterin Gudrun Trautmann, die Vorsitzende des Schöffengerichtes, als sie dessen Urteil begründete: Z. ist schuldig der schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und eines Waffenvergehens. S. ebenso, allerdings ohne gefährliche Körperverletzung. Z. soll vier Jahre einfahren, S. drei Jahre und zwei Monate. „Beim Angeklagten S. zeigt sich, dass die jugendrichterlichen Maßnahmen erfolglos waren“, sagte die Vorsitzende mit Blick auf das Vorstrafenregister des 25-Jährigen. Seit 2009 beschäftigt er die Justiz. Achtmal kam er als Jugendlicher mit eingestellten Verfahren davon. Aktuell sitzt er eine achtmonatige Haftstrafe wegen Diebstahls mit Waffen, Vergehen nach Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung ab. Er hatte im Kaufland Döbeln eine Flasche teuren Wodka gestohlen und den Detektiv mit einem Schlagring geschlagen, als dieser ihn erwischt hatte. Das aktuelle Urteil ist nicht rechtskräftig.

Von Dirk Wurzel