Magdeburg

Von dem Fund einer Fliegerbombe in der Elbe in Magdeburg sind etwa 5000 Menschen betroffen. Die Evakuierung der Gebäude im Sperrkreis soll am Samstag um 10 Uhr beginnen, wie die Stadt Magdeburg mitteilte. Bis spätestens 14 Uhr sollen die betroffenen Bürger das Sperrgebiet verlassen haben. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei Niedrigwasser in der Elbe an der Altstadt am Petriförder gefunden. Einsatzkräfte räumen das Gebiet in einem Umkreis von 500 Metern. Die Entschärfung soll am Samstagnachmittag beginnen.

Bürger können im Hegel-Gymnasium in der südlichen Altstadt unterkommen, dort gibt es auch eine Betreuung. Ab 10 Uhr lassen die Helfer die Betroffenen dort hinein. Zwei Alten- und Pflegeheime im Sperrgebiet werden schon seit dem frühen Morgen evakuiert. Die Bewohner werden in den Messehallen oder gegebenenfalls in umliegenden Krankenhäusern untergebracht. Für Anwohner, die ihre Wohnungen nicht selbstständig verlassen können, hat die Stadt eine Bürgerhotline eingerichtet. Dort können sich Betroffene auch bei Fragen melden.

Das genaue Evakuierungsgebiet findet sich unter anderem auf der Internetseite der Stadt. Dort ist auch eine Liste an Gegenständen veröffentlicht, die die Betroffenen mit aus ihren Wohnungen nehmen sollen.

In Leipzig hatte am Donnerstagabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg für Behinderungen gesorgt. Der Blindgänger war bei Bauarbeiten an der Pfaffendorfer Straße entdeckt worden.

Von LVZ