Borsdorf

Die beiden Jungen, die seit Donnerstag in Borsdorf vermisst wurden, sind zurück. Das erklärte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag auf LVZ-Nachfrage. Der Aufenthaltsort der Kinder sei seit Samstag früh bekannt, es gehe ihnen gut, hieß es weiter.

Polizei bat um Hinweise

Die Polizei hatte sich am Freitag mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt, einschließlich ausführlicher Personenbeschreibung und Fotos. Seit Donnerstag, 6 Uhr, wurden der 13-Jährige und der Elfjährige vermisst.

Die beiden kosovarischen Jungen wohnten in der Gemeinschaftsunterkunft in Borsdorf. Wie die Polizei mitteilte, hatten sie Donnerstag früh gegenüber ihrer Mutter angegeben, in die Schule gehen zu wollen, seien dort aber nie angekommen. Die Mutter erstattete daraufhin am späten Donnerstagabend Vermisstenanzeige.

Suche zunächst erfolglos

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, auch im Bekanntenkreis außerhalb Sachsens, war der Aufenthaltsort der Kinder vorerst nicht ausfindig zu machen, informierte am Sonntag Maria Braunsdorf von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Die Jungen waren beim Onkel

Doch nach Veröffentlichung der Vermisstenfahndung habe die Polizei am Samstag gegen 1 Uhr früh den entscheidenden Hinweis bekommen, dass beide Jungen bei einem Onkel in Nordrhein-Westfalen untergekommen sind. Die Überprüfung durch die ortansässige Polizei bestätigte die Richtigkeit des Hinweises, die Jungen sind beide wohlauf.

Von ie