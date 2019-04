Die Schutzzonen-Kampagne der rechtsextremen NPD ist nun offenbar auch in Waldheim angekommen. Dort stieß eine Polizeistreife am Mittwochabend auf eine fünfköpfige Gruppe, die mit roten Westen uniformiert in der Stadt unterwegs waren. Das ist ein Verstoß gegen das sächsische Versammlungsgesetz.