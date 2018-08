Leipzig

In der Annaburger Heide östlich von Wittenberg brennt seit Freitag ein Waldstück. Das Feuer sei auf einer Fläche von etwa 100 Fußballfeldern ausgebrochen, teilte die Rettungsleitstelle am Samstag mit. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpft gegen das Feuer und konnte einen Großteil des Brandes inzwischen auch unter Kontrolle bringen. Dennoch besteht weiterhin die Gefahr, dass Windböen die noch immer vorhandenen Glutnester neu entfachen können.

Rund 160 Feuerwehrmänner aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sind seitdem nonstop im Einsatz gegen die Flammen, die zwar inzwischen weitestgehend unter Kontrolle gebracht werden konnten, kleine Glutnester dennoch die Gefahr mit sich bringen, durch angekündigte Windböen erneut entfacht zu werden.

Während der Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte bereits immer wieder mit dem Wind zu kämpfen, so dass sich der Brand von Sachsen-Anhalt immer mehr in Richtung Brandenburg ausbreitete. Und damit nicht genug: Der Brand wütet darüber hinaus auch auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr. Auf diesem kommt es als Folge immer wieder zu Explosionen, da es sich bei dem Gebiet um ein munitionsbelastetes Areal handelt. Für die Feuerwehr ist das Arbeiten in dieser Zone daher nicht möglich. Folglich werden Löschhubschrauber der Bundeswehr eingesetzt.

Das Gebiet der Annaburger Heide erstreckt sich über die Ländergrenzen von Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Aufgrund der Rauchentwicklung seien Anwohner in den Bereichen Herzberg, Schlieben, Kremitzaue und Schönewalde in Brandenburg gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimageräte abzuschalten. Die Brandursache war zunächst noch nicht bekannt.

Von LVZ