Dönerimbiss in Regis-Breitingen ausgebrannt

Polizeiticker Feuerwehreinsatz - Dönerimbiss in Regis-Breitingen ausgebrannt In der Nacht zu Montag hat es in Regis-Breitingen im Dönerimbiss gebrannt. 33 Feuerwehrleute waren über drei Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.

Der Dönerimbiss am Markt in Regis-Breitingen brannte in der Nacht zum Montag. Im Inneren des Gebäudes befanden sich mehrere Gasflaschen. Quelle: Feuerwehr