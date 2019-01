Bad Muskau

Im Landkreis Görlitz brennt das Gebäude eines Hotels und Restaurants in Bad Muskau. Das Feuer sei bereits am späten Dienstagnachmittag in der Küche des Restaurants ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Feuerwehr sei noch mit mehr als 20 Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Bundesstraße 115 wurde wegen des Feuerwehreinsatzes am Mittwochmorgen zwischen Krauschwitz und Bad Muskau gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war wie die Brandursache zunächst unklar.

Von RND/dpa/mot