Leipzig

Eine Rauchsäule hat am Morgen einen Abschnitt der Autobahn 14 im Norden von Leipzig eingenebelt. „Seit 4.51 Uhr stand die Lagerhalle einer Recyclingfirma in Flammen“, sagte Volker Claus aus der Rettungsleitstelle. Der Brand in Radefeld an der Straße Am Ostergraben sei zunächst gar nicht so groß gewesen, habe dann aber an Dramatik zugenommen.

Schrotpatronen und Dieseltank

Anfangs hatte das Feuer nur rund sieben Meter Abfall erfasst. Später brannten die Flammen ein etwa zwei Quadratmeter großes Loch ins Dach. Dadurch entwich der schwarze Rauch. Die Feuerwehrmänner aus Schkeuditz, Radefeld und Glesien hatten zudem zwei knifflige Sonderaufgaben zu lösen. In der Halle fanden sie einen 3000 Liter fassenden Tank mit Diesel vor. „Der Behälter musste zunächst gekühlt werden und konnte dann schließlich aus der Halle gefahren werden“, so Claus weiter. In dem Gebäude lagerte nach Angaben der Feuerwehr auch Munition. Woher die Schrotpatronen stammen ist noch unklar. „Sie wurden der Polizei übergeben“, erklärte Claus.

Umweltamt vor Ort

Der Brand war kurz nach 7 Uhr unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist aber noch mit Testarbeiten befasst. Inzwischen sind auch Mitarbeiter der Umweltbehörde vom Landratsamt Nordsachsen vor Ort, um sich ein Bild zu machen. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Von Matthias Roth