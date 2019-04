Eilenburg

Kurioser Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Eilenburg. In der Nacht wurde gegen 2 Uhr ein Brand in einer Bankfiliale gemeldet.

Eine männliche Person hatte einen Kontoauszugsdrucker ausgehebelt und das darin liegende Papier in Brand gesetzt.

Täter war betrunknen

Der betrunkene 59-Jährige beleidigte zudem noch einen vorbeikommenden Zeugen und beschädigte dessen Auto. Der Angreifer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden ist indes, unklar.

Von RND/lin