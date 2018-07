Borna

In Borna hat am Montagnachmittag eine Wiese neben einem Spielplatz an der Wyhra gebrannt. Die Feuerwehr löschte laut Polizei die Flammen. Dabei verbrannte eine Fläche von rund 250 Quadratmetern.

Die Ermittlungen ergaben, dass Müllreste angezündet wurden. Zeugen beobachteten zuvor Kinder, die vor den Flammen flüchteten. Nun muss ermittelt werden, ob die Kinder Angst hatten oder mit dem Brand in Verbindung stehen.

Zeugen und Hinweisgeber, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Kindern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna in der Grimmaischen Straße 1 oder telefonisch unter (03433) 244 zu melden.

dei