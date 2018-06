Leipzig

In einer koordinierten Aktion ist das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag gegen Verfasser von Hassposting im Internet vorgegangen. Seit 6 Uhr morgens waren Beamte von 20 Polizeidienststellen in Berlin, Bayern, Brandenburg, Hessen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Einsatz, um Wohnungen zu durchsuchen und Verdächtige zu vernehmen. Wie LVZ.de aus Behördenkreisen erfuhr, soll dabei auch ein Objekt im Bereich der Polizeidirektion Leipzig im Fokus gestanden haben. Unklar ist allerdings noch, wo genau die Beamten aktiv wurden.

Insgesamt hatten die Behörden am Donnerstag bundesweit 29 Beschuldigte im Visier. „Den Tätern wird vorgeworfen, strafbare Hasskommentare im Internet gepostet zu haben, etwa die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, antisemitische Beschimpfungen oder fremdenfeindliche Volksverhetzungen. Der ‚einfache Mausklick‘ zur Verbreitung von Hass im Netz kann für die Täter schwerwiegende Folgen haben: Volksverhetzung in sozialen Netzwerken oder Onlineforen wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft“, teilte das BKA am Vormittag mit.

Hasspostings sind strafbar – Ein Blick in das Strafgesetzbuch Die Beleidigung (§185 StGB) ist ein häufig erfüllter... Gepostet von Bundeskriminalamt am Donnerstag, 14. Juni 2018

Die bundesweiten Durchsuchungen am Donnerstag sind Teil eines Aktionstages der Polizei. „Das schnelle Löschen von Hasskommentaren im Internet, wie es das Anfang dieses Jahres in Kraft getretene Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorsieht, ist genauso wichtig wie die strafrechtliche Verfolgung der Täter. Dafür setzen sich die Strafverfolgungsbehörden in Bund und Ländern ein“, teilte das BKA mit. Unter anderem seien an den Ermittlungen auch die Zentral- Ansprechstelle Cybercrime der Justiz in Nordrhein-Westfalen und das LKA Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen, hieß es.

Die Polizei ruft zudem alle Bürger dazu auf, die Bekämpfung von Hass im Internet zu unterstützen und etwaige verbale Verstöße in sozialen Netzen zur Anzeige zu bringen.

Von mpu