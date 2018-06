Wurzen

Bundespolizisten haben am Dienstag in einem Wohnhaus am Wurzener Bahnhof zwei Personen festgenommen. Wie Bundespolizei-Sprecher Jens Damrau mitteilte, wollten die Beamten in den Mittagsstunden zunächst eine 24-jährige Frau verhaften, die wegen Betruges gesucht wurde.

In der Wohnung trafen die Polizisten jedoch noch einen 26-Jährigen an, gegen den ebenfalls ein Vollstreckungsbefehl wegen Körperverletzung vorlag. Die Beamten hatten zunächst gedroht, das Anwesen zu stürmen. Die beiden Gesuchten öffneten schließlich die Tür von sich aus. Sie wurden inzwischen in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Von bw