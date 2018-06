Dresden

Innerhalb der Bundesregierung wird über die künftige Grenzsicherung gestritten – die Zahlen für Sachsen zeigen allerdings, dass die Kontrollen schon gut funktionieren. Das geht aus einer Statistik der Bundespolizei hervor, die der LVZ vorliegt. Demnach wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres 999 Personen gestellt, die illegal versuchten, nach Sachsen zu kommen (2017: 3001). Als Grund für diese hohen Zahlen wird die Erhöhung der Kontrolldichte genannt.

Ganz vorn lagen in diesem Jahr Bürger aus der Ukraine (215), Moldau (134) und dem Irak (120). Mehr als ein Viertel aller Aufgegriffenen (266) sollte dabei über die Grenze geschleust werden. Folgerichtig nahm die Bundespolizei 71 Schleuser (2017: 167) fest. Dabei wurden die Beamten vor allem in den Inspektionen Berggießhübel an der A 17 in 48 Fällen und Ludwigsdorf an der A 4 in 9 Fällen fündig. Dazu konnten seit Anfang 2017 insgesamt 1355 illegal in Sachsen lebende Ausländer aufgegriffen werden, vorrangig in Dresden und Leipzig. An der Spitze dabei Staatsangehörige aus Georgien und Libyen.

Aktuell überwachen rund 800 Grenzpolizisten die sächsische Grenze zu Polen und Tschechien. Das sind pro Kilometer etwa 1,4 Beamte. Die Bundespolizisten dürfen Kontrollen bis zu 30 Kilometer ins Hinterland durchführen. Unterstützt werden sie von tschechischen und polnischen Kollegen sowie von der sächsischen Streifenpolizei. Um die Kontrolldichte weiter zu erhöhen, sollen ab Oktober 100 zusätzliche Bundespolizisten in Sachsen eingesetzt werden. In einem zweiten Schritt sollen weitere 150 hinzukommen. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen Bund und Freistaat sieht auch ein gemeinsames Fahndungs- und Kompetenzzentrum vor, das Dienstposten entlang der Grenze zu Polen und Tschechien haben wird.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) verspricht sich davon eine „erhebliche präventive Wirkung“ und ein „verstärktes Vorgehen gegen Grenzkriminalität“. Gegenüber der LVZ machte Wöller zudem klar: „Wir müssen bereits abgelehnte Asylbewerber, die wieder einreisen wollen, zurückweisen. Und auch diejenigen, die in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, dürfen erst gar nicht in Deutschland hereingelassen werden.“

Eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion ergab in diesem Zusammenhang, dass 2017 deutschlandweit 7504 Menschen an Landgrenzen und 4744 auf Flughäfen abgewiesen wurden. Die meisten kamen aus Nigeria, Albanien und Afghanistan. Von ihnen waren 536 zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Zudem hatten sich 255 bereits mindestens drei Monate in einem anderen EU-Land aufgehalten und wurden abgewiesen.

Die Bundespolizei ist am Mittwoch in Sachsen und Nordrhein-Westfalen erneut gegen eine Schleuserbande vorgegangen. Der Schwerpunkt war Dresden. Es wird gegen sechs Deutsche und Syrer ermittelt. Sie sollen gefälschte Visa für Studienzwecke in Deutschland verkauft haben. Die Visa wurden dann zur Einreise genutzt, um zumeist einen Asylantrag zu stellen.

Von Andreas Debski, Roland Herold und Jan Sternberg