Chemnitz

Die Chemnitzer Polizei hat nach der tödlichen Auseinandersetzung beim Stadtfest Gerüchte über ein zweites Todesopfer dementiert. „Das können wir nicht bestätigen“, sagte eine Behördensprecherin am Montagvormittag auf Anfrage von LVZ.de. „Entgegen anderslautender Gerüchte gibt es nach dem Zwischenfall in #Chemnitz keinen zweiten Todesfall“, twitterte die Polizei Sachen.

In sozialen Netzwerken waren zuvor Hinweise verbreitet worden, dass nach der Messerstecherei vom Sonntagmorgen ein zweiter Verletzter im Krankenhaus verstorben sei. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz wies auf Nachfrage entsprechende Spekulationen ebenfalls zurück. Rund um die Tat kursieren im Netz zahlreiche Spekulationen. Am Montag sind mehrere Demonstrationen in Chemnitz geplant. LVZ.de fasst die aktuelle Faktenlage zum Fall zusammen.

Was wir bisher wissen:

Drei 33, 35 und 38 Jahre alte Männer wurden am Sonntag gegen 3.15 Uhr bei einer Messerstecherei in Chemnitz schwer verletzt, einer von ihnen starb später im Krankenhaus.

An der Brückenstraße kam es zuvor laut Polizei zu einem verbalen Disput zwischen bis zu zehn Personen unterschiedlicher Nationalitäten.

Bei der Tatwaffe handelte es sich um ein Messer. Es soll nach einem Bericht der Freien Presse weggeworfen worden und im Bereich einer Stadtfest-Bühne sichergestellt worden sein.

Das Opfer Daniel H., ein 35-jähriger Deutsch-Kubaner, erlag im Krankenhaus seinen Stichverletzungen. Bei den beiden Verletzten handele es sich um Russlanddeutsche, so Polizeisprecherin Jana Ulbricht am Montag.

Der Verstorbene hatte in Chemnitz als Tischler gelernt. Die VBFA e.V. Ausbildungsstätte Chemnitz trauert bei Facebook mit einem Foto öffentlich um ihren ehemaligen Lehrling.

Mit Bestürzung und Fassungslosigkeit haben wir vom gewaltsamen Tod unseres ehemaligen Tischlerlehrlings erfahren. Daniel... Gepostet von VBFA e.V. Ausbildungsstätte Chemnitz am Sonntag, 26. August 2018

Zwei 22 und 23 Jahre alte Verdächtige wurden noch in der Nacht festgenommen, sie befanden sich am Montag weiter in Polizeigewahrsam.

Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. Im Laufe des Montags werde darüber entschieden, ob ein Haftbefehl beantragt und die beiden Verdächtigen einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte Ingrid Burghart, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, gegenüber LVZ.de.

Was wir nicht wissen:

Die Hintergründe der Tat sind bisher ebenso unklar wie der Auslöser für den Streit. Die Behörden äußerten sich dazu noch nicht.

Informationen, wonach die drei Angegriffenen wegen einer sexuellen Belästigung eingeschritten sein sollen, dementierte die Polizei.

Ob die 22 und 23 Jahre alten Verdächtigen überhaupt an der Tat beteiligt waren, steht bisher nicht fest.

Die Nationalität der Tatverdächtigen gab die Polizei bisher nicht bekannt. „Noch ist nicht klar, inwiefern die Männer mit der Auseinandersetzung in Verbindung stehen“, erklärte Oberstaatsanwältin Burghart die Verschwiegenheit am Montag. Sollte sich der Tatverdacht erhärten, wollen sich die Ermittler zu weiteren Details äußern.

Für den Nachmittag wurden weitere Informationen in dem Fall angekündigt.

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

nöß/mpu/the/jps