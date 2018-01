Chlorgasaustritt bei Dresdner Drewag

Dresden. Ein Großeinsatz mit rund 75 Einsatzkräften der Feuerwehr war am Neujahrstag gegen 16.30 Uhr notwendig. Grund war ein Chlorgasaustritt auf dem Gelände des Wasserwerkes Coschütz der Drewag an der Kohlenstraße 23. Wie Pressesprecherin Gerlind Ostmann mitteilte, lagern dort Fässer mit Chlorgas in einem Raum des Firmengebäudes. Eines davon war undicht. Eine Sprinkleranlage registrierte den Gasaustritt und löste aus. Die Feuerwehr machten das marode Ventil ausfindig und tauschten es aus. Wie die Polizei mitteilte, wurden keine Personen verletzt, Straßensperrungen waren nicht nötig. Lediglich zum Zeitpunkt des Einsatzes kam es zu kurzzeitigen Behinderungen im Straßenverkehr. Laut des Einsatzleiters der Feuerwehr kamen keine Personen zu Schaden und waren auch außerhalb des Firmengeländes nicht in Gefahr. Pressesprecherin Ostmann gehe davon aus, dass der Raum noch am Montagabend wieder zugänglich ist.

Von DNN