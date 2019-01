Leisnig

Seit dem Neujahrsmorgen wird der 20-jährige Christian Morgenstern vermisst. Noch immer gibt es keine heiße Spur. Jetzt haben die Ermittler die Suche erneut intensiviert. Am Donnerstag war der Hubschrauber in der Luft, zur Stunde ist die Polizei wieder mit einem Schlauchboot und Spürhund auf dem Gewässer unterwegs.

Zuvor stellten die Ermittler die Suche auf und in der Mulde ein, da der Fluss in den letzten Tagen einen sehr hohen Wasserstand aufwies. Auf welchen Zeitraum sich der erneute Einsatz erstreckt, könne mit Sicht auf ungünstige Witterungsbedingungen derzeit nicht konkret abgesteckt werden, wie es von der Polizei am Donnerstag hieß.

Zur Galerie Es wird wieder im Bereich der Mulde nach dem vermissten Christian Morgenstern aus Leisnig gesucht.

Von André Pitz und Steffi Robak