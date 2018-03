Dieb schlägt Marktleiterin in Torgau mit Faust ins Gesicht

Torgau. Verkaufspersonal eines Einkaufsmarktes in Torgau haben am Mittwoch gegen Mittag einen Kunden beobachtet, der verschiedene Waren aus den Auslagen nahm. Diese verschwanden sogleich in seinem mitgebrachten Rucksack, wie die Polizei mitteilte. Mit zwei Flaschen Limonade in der Hand ging er zur Kasse und bezahlte.

Nach dem Passieren der Kassenzone wurde er dann von der Marktleiterin (33) angesprochen und mit ins Büro genommen. Dort war auch die Kassiererin (44), die ihn beobachtet hatte, anwesend. Als er seinen Rucksack öffnen sollte, warf er diesen weg, schlug der 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, verletzte deren ältere Kollegin mit einem Ellenbogenstoß in die Rippen und flüchtete aus dem Discounter, wobei er sein Basecap verlor.

Währenddessen hatte eine Mitarbeiterin (28) die Polizei gerufen. Eine detaillierte Personenbeschreibung lag vor. Ein Passant gab an, dass der Mann auf einem blauen Mountainbike verschwunden war. Eine Suche nach dem Ladendieb verlief ergebnislos. Eine Weitergabe seiner Personenbeschreibung brachte Erfolg, denn Polizeibeamte erkannten den Mann aufgrund dessen.

Er war ihnen bereits vor wenigen Tagen während einer Personenkontrolle „ins Netz“ gegangen, als er mit diversem Diebesgut in seinem Rucksack angetroffen wurde. Bei ihm handelt es sich um einen Torgauer (23). Gegen ihn wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Von LVZ