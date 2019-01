Frohburg

Ein Döner-Imbiss in Frohburg ist Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brauchten die unbekannten Täter allerdings zwei Versuche, um in das Haus einzudringen. Den Angaben zufolge hatten sie zuerst versucht, eine Fensterscheibe einzuschlagen, was jedoch misslang. An der Hintertür hatten sie offenbar mehr Erfolg.

Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Laut Polizei muss sich der Einbruch zwischen dem 23. Dezember, 18 Uhr, und dem 2. Januar, 11.30 Uhr, ereignet haben.

Die beschädigte Tür zeigte, dass mit Brechwerkzeug gearbeitet wurde. Aus der Lokalität fehlen Küchengeräte, ein Fahrrad und Getränke im mittleren vierstelligen Gesamtwert und eine mittlere zweistellige Bargeldsumme. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Von LVZ