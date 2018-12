Dresden

Einen Kraftakt legten Unbekannte am Wochenende hin, um in die Räumlichkeiten eines Schmuckgeschäfts an der Königsbrücker Straße zu gelangen. Sie hebelten zunächst die Tür eines Nachbarladens auf und brachen von dort aus durch eine Ziegelwand. „Mich wundert, das niemand etwas gehört hat, es muss doch sehr laut gewesen sein“, meint die Besitzerin, die den Einbruch am Sonntagmorgen bemerkte.

Noch am Sonntag haben die Kriminalisten der Polizei den Tatort in Augenschein genommen. Quelle: Tino Plunert

Laut ihren Angaben durchsuchten die rabiaten Einbrecher die Schubladen ihres Geschäfts, nahmen aber nichts mit. Vielleicht wurden sie gestört. „Wer macht sich so eine Arbeit für nichts“, rätselt die Inhaberin. Noch am Sonntag nahmen Polizeibeamte den Tatort und das doch recht schmale Loch in Augenschein.

Von plu