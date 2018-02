Diebe erbeuten Damenröcke im Wert von rund 40.000 Euro

Leipzig. Auf dem Rastplatz Muldental-Nord sind in der Nacht zu Mittwoch Kartons mit Röcken aus einem Sattelzug gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der 58-jährige Fahrer den Verlust erst am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr. An seinem Fahrzeug fehlten die beiden Plomben der hinteren Ladetür. Bei der Prüfung seiner Ware bemerkte er das Fehlen sämtlicher Kartons. Diese enthielten Röcke im Gesamtwert von 40.000 Euro.

Das Opfer informierte die Polizei, die am Tatort weitere Lastwagen mit aufgeschlitzten Planen entdeckte. Nach ersten Erkenntnissen fehlte aber nichts. Nun ermittelt die Leipziger Kriminalpolizei wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls.

