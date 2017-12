Diebe stehlen Dönerspieße aus einer Pizzeria

Frohburg. In Frohburg wurde in der Nacht zum Ersten Weihnachtsfeiertag in eine Pizzeria eingebrochen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Täter über ein Fenster im hinteren Teil des Gebäudes Zutritt verschafft hatten. Vor Ort nahmen sie zwei große und einen kleinen Dönerspieß mit, sowie eine Mehlmaschine, eine Dönerschneide, eine Fritteuse und eine Brotschneidemaschine. Außerdem stahlen sie die Kasse, in der noch ungefähr einhundert Euro lagen.

Während des Einbruchs zogen die Täter auch die Stecker der Kühltruhen, so dass die gelagerten Lebensmittel am nächsten Tag vernichtet werden mussten. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen besonders schweren Diebstahls.

thiko