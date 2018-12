Gotha

Auf Maschinen zur Herstellung von Süßigkeiten hatten es Diebe auf einem Weihnachtsmarkt in Gotha abgesehen. Unbekannte brachen dort in der Nacht zu Montag einen Verkaufswagen auf und stahlen unter anderem eine Zuckerwattemaschine und eine Maschine zur Herstellung gebrannter Mandeln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch zwei Heizplatten nahmen die Diebe mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

dpa