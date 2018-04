Altenburg

So kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr unter anderem zwischen einem 27-jährigen Mann und einer 17-Jährigen zu einer verbalen Streitigkeit mit Beleidigungen. In der Folge schlug die Frau den Mann zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Ein weiterer Vorfall folgte am frühen Sonntagmorgen. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar im häuslichen Bereich, wobei der Mann seiner Frau eine Ohrfeige verpasste.

Auseinandersetzung am Skatbrunnen

Am Sonntag kam es gegen 3.40 Uhr beim Skatbrunnen am Brühl zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Ein 27-jähriger Mann soll aus bislang unbekannten Gründen von einer fünfköpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt worden sein. Die Täter waren bei Eintreffen mehrerer Streifenwagen nicht mehr vor Ort. Auch eine Suche in Tatortnähe führte nicht zu deren Ergreifung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Altenburg, Telefon 03447/4710, zu melden

Männer mit Bierflasche angriffen

Ein Streit zwischen zwei bislang unbekannten Männern und zwei Männern unterschiedlicher Nationalitäten (21 und 15) eskalierte am Freitag gegen 21.30 Uhr in Schmölln. Dabei sollen die Unbekannten die beiden jungen Männer mit einer Bierflasche tätlich angegriffen haben. Verletzt wurde niemand. Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei Altenburg sucht unter Telefon 03447/4710 Zeugen.

Von LVZ