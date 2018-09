Bautzen

Eine Dogge hat in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bautzen einen tierischen Schaden angerichtet. In Abwesenheit seines Besitzers hatte der Hund am Donnerstag offenbar den Wasserhahn am Waschbecken geöffnet, um seinen Durst zu stillen. Weil der Hund die Einhebel-Mischbatterie aber nicht wieder geschlossen hatte, ergossen sich nach Angaben der Polizei Fluten aus der Wohnung in der zweiten Etage in die darunter liegenden Räume. „Eine Streife des Bautzener Reviers berichtete, dass die Dogge recht bedröppelt dreingeschaut habe, während die Feuerwehr das Wasser absaugte“, hieß es in der Polizeimitteilung. Über die Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht.

Von LVZ