Klinga

Auf der Autobahn A14 ist es am späten Dienstagnachmittag in Richtung Magdeburg bei Leipzig zu einem Verkehrsunfall mit drei Pkws gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 17.45 Uhr sind nur wenige Meter hinter der Auffahrt Klinga die beteiligten Fahrzeuge auf der Überholspur aufeinander gefahren. Die Ursache ist unklar und wird von der Unfallbereitschaft ermittelt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Brandis waren im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und zu beseitigen. Die Richtungsfahrbahn Leipzig/ Magdeburg musste für die Zeit der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Von fsw