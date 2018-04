Borsdorf

Am Freitagabend hat sich auf der B6 bei Borsdorf ein schwerer Autounfall mit mehreren Verletzten ereignet. Nach Angaben der Polizei geriet der 50-jährige Autofahrer gegen 19.30 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Der 36-jährige Fahrer des anderen Wagens und seine gleichalterige Begleiterin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr anderthalb Jahre altes Kleinkind scheint laut Polizei unversehrt zu sein.

thiko