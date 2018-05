Dresden

Die Polizei fahndet nach einem 33-Jährigen, der am Sonnabend eine 75 Jahre alte Frau in Dresden-Kaditz getötet haben soll. Der gesuchte Robert K. ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und sportlich. Er hat kurze, dunkle Haare und dunkelbraune Augen. Er trägt ein Basecap und hat einen tarnfarbenen Rucksack.

Die Polizei sucht mit zwei Fahndungsfotos nach Robert K. Quelle: Polizei Dresden

Robert K. ist ein Nachbar der Getöteten. Anwohner hatten am Sonnabendvormittag Lärm aus der Wohnung der Frau an der Waldemarstraße gehört und die Polizei informiert. Wie die Beamten mitteilten, fanden sie die Mieterin tot auf. Sie wurde erstochen.

Der Gesuchte hatte am Donnerstag eine Nacht in Gewahrsam der Polizei verbringen müssen, weil er stark alkoholisiert in seiner Wohnung randalierte. Die Beamten stellten außerdem mehrere Waffen in der Wohnung vorsorglich sicher. Robert K. sei Sportschütze und habe einen Waffenbesitzschein, so die Polizei weiter.

Die Polizei stand auch am Sonntag vor dem Wohnhaus der Getöteten, in dem auch Robert K. lebt. Quelle: Tino Plunert

Gefahndet wird auch nach einem weißen VW Caddy mit dem Kennzeichen KM-D 574, den Robert K. möglicherweise nutzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Robert K. eventuell bewaffnet ist. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von DNN