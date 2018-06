Leipzig

In Sachsen wird es künftig erstmals auch eine Polizeipräsidentin geben: Die 46-jährige Ministerialrätin Sonja Penzel leitet ab dem 1. August die Polizeidirektion (PD) Chemnitz. Das hat am Dienstag das sächsische Kabinett entschieden, teilte das Innenministerium mit.

Penzel übernimmt die drittgrößte Polizeidirektion im Freistaat von Uwe Reißmann (62). „Mit dieser Entscheidung leiten wir den Generationenwechsel beim Führungspersonal ein“, so Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) in einer Erklärung. Sachsens Polizei verfüge über gut ausgebildete junge Frauen und Männer mit Leitungserfahrung. In einem geordneten Prozess sollen diese nun in die Führungsverantwortung hineinwachsen, so der Innenminister.

Sonja Penzel leitet seit 2015 das Referat „Technik der Polizei“ im Innenministerium des Freistaats. Sie war zuvor unter anderem Kripo-Chefin in Leipzig, Dezernatsleiterin in der Polizeidirektion Dresden und Abteilungsleiterin im Landeskriminalamt.

Dank für langjährige Arbeit

Ihr Vorgänger Reißmann war seit 1999 Leiter der PD Chemnitz. Wöller dankte ihm in der Erklärung für seine langjährige Arbeit. Wie die Freie Presse in Chemnitz berichtet, soll Reißmann aber nicht ganz freiwillig seinen Posten geräumt haben. Der vorherige Innenminister Markus Ulbig (CDU) hatte ihm laut Medienbericht in Aussicht gestellt, an die reguläre Dienstzeit noch ein weiteres Jahr anzuhängen. Mit dem Ministerwechsel zu Wöller waren diese Pläne offenbar vom Tisch.

Von lyn