Dresden

Am Freitag kurz vor Mitternacht ist in einem Hochhaus an der Prohliser Allee ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in einer Wohnung in der 13. Etage konnte zwar zügig gelöscht werden. Dennoch ist ein Toter zu beklagen.

Die Kameraden fanden die Person in der Wohnung. Sie verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Einsatzstelle. Die übrigen Bewohner der Etage konnten in Sicherheit gebracht werden.

Weshalb das Feuer ausbrach, ermittelt nun die Polizei. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr (Wachen Löbtau und Altstadt) und die Freiwillige Feuerwehr Lockwitz mit etwa 50 Kräften.

Von rh