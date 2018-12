Schon wieder hat es in Mügeln gebrannt. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde ein Feuer in der Mühlgasse entdeckt. Dort waren Flammen in einem Carport eines Pflegedienstes entdeckt und gelöscht worden. Die Polizei ermittelt. In Oschatz mussten die Kameraden zur Lesehütte ausrücken, wo ebenfalls gezündelt wurde.