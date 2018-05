Hartha

In die Total-Tankstelle an der B 175 in Hartha ist schon wieder eingebrochen worden. Unbekannte Einbrecher hebelten in der Nacht zum Freitag, gegen 1.30 Uhr, die Glasschiebetür der Zapfstation an der Töpelstraße auf und gelangten so ins Innere. Die unbekannten Kriminellen entwendeten nach erstem Augenschein nichts. Doch der Schaden, den sie an der Tür anrichteten, ist immens – er beträgt zirka 3 500 Euro.

Zeugen dringend gesucht

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei den unbekannten Tätern um zwei maskierte Personen gehandelt haben, von denen eine einen Sack mit sich führte. Die Polizei bittet in dem Fall die Bürger um Mithilfe. Wer zur oben genannten Tatzeit etwas beobachten hat und/oder Angaben zu den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen kann, der möchte sich melden? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Chemnitz unter der Telefonnummer 0371/387 34 48 entgegen.

Letzter Einbruch mit Gullydeckel

Erst im Oktober des vergangenen Jahres war die Harthaer Tankstelle Ziel von Einbrechern. Damals schlugen sie die gläserne Zugangstür zum Verkaufshaus mit einem Gullideckel ein. Bei der Tat sei lediglich ein Getränk entwendet worden, informierte die Polizei. Während der Stehlschaden mit einem Euro angegeben wurde, betrug der Sachschaden 4000 Euro. Auf Videoaufzeichnungen waren zwei männliche Tatverdächtige mit Kapuzen über dem Kopf zu sehen. Gefasst sind die Einbrecher vom Vorjahr noch nicht.

Mit einem Gullydeckel versuchten die Diebe im Oktober, das Fenster einzuschmeißen. Bei der Tür gelang ihnen das. Quelle: Olaf Büchel

Von daz