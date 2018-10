Torgau

In Torgau ist am Wochenende ein Unbekannter in eine Schule in der Puschkinstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Einbruchspuren am Sonntagabend entdeckt und anschließend die Beamten informiert. Der Einbrecher war zuvor durch ein Fenster eingedrungen, brach mehrere Türen auf und durchwühlte die Einrichtung.

Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Fest steht jedoch, dass durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von LVZ