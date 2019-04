Wermsdorf

In der Nacht von Mittwoch, 20.30 Uhr, zu Donnerstag, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Werkstatt Am Fasanenholz in Wermsdorf. Die Täter beschädigten mehrere Türen, brachen Schränke auf, durchsuchten das Büro und entwendeten einen Tresor samt Inhalt.

Schaden bisher unbekannt

Wie hoch der Sach- und Stehlschaden ist, kann bisher noch nicht gesagt werden. Vermutlich nutzten die unbekannten Einbrecher ein Fahrzeug, um ihre Beute zu sichern.

Zeugen bitte melden

Zeugen, denen in der Nacht etwas Merkwürdiges im Bereich Am Fasanenholz aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Straße 2, 04758 Oschatz, Telefonnummer 03435 650 100, zu melden.

Von KG