Eine Tote und sechs Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Triebel - . Bei einem Verkehrsunfall im Vogtland sind eine Frau getötet und sechs weitere Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte am Vorabend in der Gemeinde Triebel ein 36-jähriger Autofahrer einen anderen Wagen mit einer Abschleppstange abgeschleppt. Das Zugauto kam während der Fahrt auf der Staatsstraße 307 Richtung Haselrain von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Kollision mit Gegenverkehr

Das nachfolgende Fahrzeug mit einem 49-jährigen Fahrer stieß gegen den Wagen und schob ihn in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Auto. Bei den Karambolagen wurde eine 65-Jährige tödlich verletzt. Die Fahrer der drei Autos wurden ebenso schwer verletzt wie drei weitere Menschen in den Wagen, darunter ein achtjähriger Junge.

Von LVZ