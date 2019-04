Dresden

Wegen Totschlags hat das Landgericht am Montag den 80-jährigen Herbert M. zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. „Ihre Hauptmotivation war es, Ihrer Frau weiteres Leiden zu ersparen. Das unterscheidet sich maßgeblich von den üblichen Totschlagsmotiven. Aber Sie haben gegen das höchste Rechtsgut verstoßen: den Schutz des menschlichen Lebens“, begründete der Vorsitzende Richter Martin Uebele das Urteil.

Dem Angeklagten wuchs alles über den Kopf

Der Angeklagte hatte am 19. August 2018 seine schwerst kranke und pflegebedürftige Frau in der gemeinsamen Wohnung erstickt. „Ich wollte meiner Frau das unwürdige Leben und ihre Schmerzen ersparen und da habe ich sie erlöst“, hatte Herbert M. seine Tat begründet.

Das Paar war 60 Jahre verheiratet, als Frau M. einen Schlaganfall erlitt. Sie war halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen und litt unter starken Schmerzen. Es gab zwar eine Patientenverfügung, nur hatte die Herbert M. nicht zeitnah vorgelegt.

Nach dem Klinikaufenthalt und einer Reha kam seine Frau nach Hause. Es war zwar alles bestens vorbereitet und der 80-Jährige pflegte seine Frau aufopferungsvoll, war aber überfordert. Ihm wuchs alles über den Kopf, er befürchtete, dass er der Situation nicht gewachsen ist.

Dazu kamen die Schmerzen seiner Frau, die ihn betroffen und hilflos machten. Am Tattag fand er seine Frau morgens in unwürdigen Umständen im Bett vor, sie hatte sich den Katheder herausgezogen und eingekotet. Er habe seiner Frau so ein Leben ersparen wollen und ihr ein Kissen aufs Gesicht gedrückt, sagte er.

„Sie haben die Dinge mit sich selbst abgemacht“

Nach der Tat schrieb er einen Abschiedsbrief, stieg in der 10. Etage über den Hausbalkon, um sich hinunterstürzen. Dann verließ ihn der Mut. Seitdem sitzt er in U-Haft. Für den 80-Jährigen eine ganz schlimme Situation.

„Kein Mensch wirft Ihnen vor, mit dem Lebensrecht Ihrer Frau leichtfertig umgegangen zu sein, aber sie haben auch niemanden konkret gesagt, ,ich schaffe es nicht’. Sie haben die Dinge mit sich selbst abgemacht, mit ihrer Frau konnten sie ja nicht sprechen. Sie zu töten verbietet die Rechtsordnung“, so Uebele.

Die Kammer ging von einem minderschweren Fall aus, der einen Ausnahmestrafrahmen von einem bis zehn Jahre vorsieht. Normal sind bei Totschlag fünf bis 15 Jahre. Eine Bewährungsstrafe, für die der Verteidiger plädierte, kam für die Kammer aber nicht in Betracht. Der Haftbefehl bleibt in Vollzug.

Von Monika Löffler