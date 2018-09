Polizeiticker Leak nach Chemnitzer Tötungsdelikt - Ermittlungen gegen 15 Justizbedienstete wegen Haftbefehl-Weitergabe Seit der tödlichen Messerattacke, der ein 35-Jähriger zum Opfer fiel, kommt Chemnitz nicht zur Ruhe und sorgt deutschlandweit für Debatten. Auch die Justiz hat viel aufzuarbeiten.

Am Tatort stehen zahlreiche Blumen und Kerzen. Am 26. August 2018 war in Chemnitz ein 35 Jähriger durch Messerstiche getötet worden. (Archivbild) Quelle: Sebastian Kahnert/dpa