Ermittlungen zu Brand in Plauener Wohnhaus laufen auf Hochtouren

Plauen/Dresden. Die Ermittlungen zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Plauen (Vogtland) mit elf Verletzten laufen nach der Verhaftung eines Tatverdächtigen auf Hochtouren. Neuigkeiten dazu gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen am Montag. Zu den Hintergründen der Tat ist bisher nur wenig bekannt. Das Feuer in dem fünfstöckigen Wohnhaus war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen. Eine vorbeifahrende Streife hatte das Feuer in dem Haus bemerkt und die Rettungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Feuerwehr hatte etwa 40 Menschen in Sicherheit gebracht. Die vier Schwerverletzten zwischen zwei und 39 Jahren befinden sich weiter in Spezialkliniken in Dresden, Leipzig und Halle (Sachsen-Anhalt). Sieben Leichtverletzte zwischen einem und 29 Jahren konnten die Krankenhäuser schon wieder verlassen, wie ein Polizeisprecher in Zwickau sagte.

Am Samstagabend war ein Mann festgenommen worden, zu dem es wie zu seinem Motiv bisher keine näheren Informationen gibt. Laut LKA liegt es im persönlichen Bereich. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) beim LKA hatte die Ermittlungen übernommen, weil ein fremdenfeindlicher Hintergrund des Brandes nicht ausgeschlossen werden konnte.

Bei den Hausbewohnern handelt es sich den Angaben der Behörde nach sowohl um Deutsche als auch andere EU-Bürger, vor allem Slowaken. 14 von ihnen, darunter viele Kinder, hatten den Rest der Nacht in einer Notunterkunft verbracht. Andere waren bei Verwandten untergekommen.

