Leipzig

In der Gemeinde Narsdorf, gut 50 Kilometer südlich von Leipzig, hat offenbar erneut ein noch unbekannter Feuerteufel zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, ging am Sonntagabend um 23.19 Uhr eine Meldung über einen brennenden Pkw aus dem Ort bei Geithain ein. Die Beamten eilten zusammen mit der Feuerwehr zum Brandort im Ortsteil Ossa.

Das Niederbrennen des Fahrzeugs konnte nicht mehr verhindert werden, es entstand Totalschaden. Zudem wurde einen nebenstehende Mülltonne durch das Feuer beschädigt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Brände rings um Ossa, die von Unbekannten ausgelöst worden waren. Anfang Januar gingen die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes und ein leer stehendes Gebäude an einer Bäckerei in Flammen auf. Im September 2017 brannten ein Auto am Pfarrhaus, eine Konifere sowie gestapelte Holzscheide. „Es entsteht der Eindruck, dass ein Brandstifter unterwegs ist. Beweisen können wir es nicht, und wir wollen niemandem etwas unterstellen, aber es ist schon sehr merkwürdig“, heißt es damals aus der Ossaer Wehrleitung.

Von es / mpu