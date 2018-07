Moritzburg -

Erneut ist ein Mann beim Baden im Dippelsdorfer Teich bei Moritzburg ertrunken. Die Einsatzkräfte waren am späten Montagabend alarmiert worden, weil eine leblose Person in der Nähe eines Campingplatzes im Wasser trieb, wie die Polizei Dresden am Dienstag mitteilte.

Der 51-Jährige konnte aber nicht mehr wiederbelebt werden. Zunächst hatte „SZ-Online“ über den Fall berichtet.

Am vergangenen Samstag war die Leiche eines 50-Jährigen in dem Teich entdeckt worden. Der Mann wollte zwei Tage zuvor zu einer Insel schwimmen, war aber nicht wieder ans Ufer zurückgekehrt.

Von LVZ