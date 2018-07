Taucha

Gegen 11 Uhr wollte am Dienstag ein Fordfahrer aus Richtung Leipzig kommend nach links in die Poststraße abbiegen. Wie der Mann erzählte, habe ein Autofahrer im Gegenverkehr gestoppt, um ihn nach links abbiegen zu lassen. Allerdings näherte sich von hinten eine Straßenbahn der Linie 3, so kam es zum Zusammenstoß. Polizei und Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe regelten die Formalitäten. Verletzte gab es nicht, die Blockierung der Straßenbahnstrecke wurde so kurz wie möglich gehalten.

Nach der Unfallaufnahme rollte der lädierte, aber noch fahrbereite Ford mit eingeschaltetem Warnblinklicht und eskortiert von einem Streifenwagen Richtung Werkstatt. Ebenfalls mit Warnblinklicht und ohne Passagiere fuhr auch die Straßenbahn, die an Tauchas Endhaltestelle gewendet hatte, ins Depot.

Die Einmündungen an Freiligrath-, Süd- und Poststraße sind seit Jahren für Unfälle mit Straßenbahnen bekannt. Deshalb soll es wenigstens an der Südstraße bald eine Straßenbahn-Ampel geben.

Von -art