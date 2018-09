Leipzig/Bad Düben

In einem nordsächsischen Ort bei Bad Düben ist es nach Angaben von Amnesty International Anfang September erneut zu einem rassistischen Überfall auf einen 31-jährigen Menschenrechtsaktivsten aus Pakistan gekommen. Zwei maskierte Männer hätten in der Nacht zum 1. September mit einem Baseballschläger versucht, gewaltsam in die Wohnung des Mannes einzubrechen. Bereits im Juli gab es einen gewalttätigen Angriff auf den als Anwalt arbeitenden Mann. Damals brachen ihm mehrere Angreifer beide Hände.

Zum Zeitpunkt des Angriffs Anfang September sei der 31-Jährige nicht zu Hause gewesen, allerdings waren seine Frau und seine fünf Kinder dort, heißt es im Amnesty-Bericht. „Während die beiden Männer mit einem Baseballschläger und einem Billardqueue auf die Wohnungstür einschlugen, brüllten sie rassistische Parolen. Die Ehefrau rief daraufhin zuerst ihren Mann an und anschließend die Polizei“, so die Angaben der Menschenrechtsorganisation.

Bevor die Polizei eintraf, seien die Männer dann wieder abgezogen, hätten anschließend den nahe gelegenen Kleingarten der Familie aufgesucht. Dort verbrachte der pakistanische Anwalt zusammen mit drei Freunden den Abend. „Die Angreifer schlugen auf das dort geparkte Auto ein und rannten dann weg“, so die Angaben weiter. Zwei der Freunde des Anwalts hätten die Täter noch erfolglos verfolgt.

Polizei bestätigt Überfall

Im Polizeibericht vom 1. September ist der Angriff ebenfalls verzeichnet. Wie die Beamten darin erklären, habe die Familie an diesem Abend um Hilfe gebeten, weil zwei Männer unter lautem Rufen heftig gegen die Wohnungstür geschlagen hatten. Anschließend „begaben sich die beiden Männer vor die Haustür und schlugen mehrmals gegen das Auto der Familie, wodurch dieses erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde“, so die Polizei weiter.

Im Zuge einer Tatortbereichsfahndung sei ein 18-jähriger mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Zudem konnte auch der zweite Täter, ein 29-Jähriger, ermittelt werden, heißt es. „Gegen Beide sind Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eröffnet worden. Die Ermittlungen zum Motiv dauern an“, teilte die Polizei mit.

Angriff im Juli nach Stadtfest

Die Attacke Anfang September ist offenbar nicht der erste Angriff auf den 31-Jährigen. Bereits im Juli gab es einen Überfall auf den Pakistaner, bei dem er schwer verletzt wurde. Auf dem Heimweg von einer Veranstaltung in Bad Düben sei der Menschenrechtsaktivist von einer Gruppe von 15 Personen attackiert worden – und wie Amnesty International schreibt, dabei auch rassistisch beschimpft worden.

Die Polizei bestätigte auch diese Attacke. Schon damals seien Ermittlungen beim Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamtes Sachsen eingeleitet worden. Nicht zuletzt berichtet Amnesty von mehreren Vorfällen im vergangenen Jahr, als Unbekannte den Kleingarten des Pakistaners verwüstet hatten und Schrauben an den Reifen der Familie gelöst wurden.

Von Matthias Puppe