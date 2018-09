Köthen

Eine Woche nach dem Tod eines 22-Jährigen nach einem nächtlichen Streit in Köthen bestimmen am Sonntag erneut Demos das Stadtbild. Mehrere rechtsgerichtete Gruppierungen, darunter das fremdenfeindliche Dresdner Pegida-Bündnis haben dazu aufgerufen, am Abend (17.30 Uhr) durch die Stadt zu ziehen.

Auch die AfD Sachsen-Anhalt rief dazu auf, sich an dem Marsch zu beteiligen.

Gegenproteste angekündigt

Zuvor haben mehrere Bündnisse gegen Rechts zu einer Protestkundgebung (15.00 Uhr) aufgerufen. Wie viele Teilnehmer erwartet werden und wie sich die Polizei aufstellt, ließen die Behörden vorab offen.

Buntes Friedenszeichen

Bereits am Samstag hat ein breites Bündnis in Köthen ein buntes Zeichen für den Frieden gesetzt. Mit einer Malaktion auf dem Köthener Marktplatz vor der Jakobskirche reagierten Stadtverwaltung, die Evangelische Landeskirche Anhalts, Vereine und Initiativen auf die für Sonntag angemeldete rechtsextreme Demonstration, wie Stadt und Landeskirche mitteilten. Der Köthener Marktplatz und Teile der Strecke des Aufzugs am Sonntag wurden gänzlich bunt gestaltet.

Mit Malkreide haben viele Bürgerinnen und Bürger Botschaften auf den Boden einer Straße in der Nähe des Marktplatzes gemalt und geschrieben. Quelle: Sebastian Köhler/dpa

Stahlknecht: Rolläden zumachen

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) rief am Samstag in der „Mitteldeutschen Zeitung“ die Köthener dazu auf, als Protest gegen den erneuten rechten Aufmarsch am Sonntag zu Hause zu bleiben. Die Bürger sollten einfach in ihren Wohnungen bleiben und die Rollläden zumachen, sagte der Innenminister: „Nicht, weil wir die Sicherheit nicht gewährleisten können, sondern um ein Zeichen zu setzen, dass man die nicht sehen will.“

22-Jähriger starb nach Streit

Nach Behördenangaben starb der schwer herzkranke 22-Jährige an einem Infarkt, nachdem er sich schlichtend in einen Streit zwischen mehreren afghanischen Staatsbürgern eingeschaltet hatte und ins Gesicht geschlagen wurde. Zwei 18 und 20 Jahre alte Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Trauer um einen 22-Jährigen. An dieser Stelle kam am vergangenen Wochenende ein junger Mann zu Tode. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Fall war bereits Anlass für zwei Demos durch die Stadt. Vor einer Woche kamen 2500 Menschen, darunter laut Verfassungsschutz auch 500 Rechtsextremisten. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Volksverhetzung.

Von LVZ