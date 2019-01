Schkeuditz

Nachdem die Leipziger Kriminalpolizei am Mittwoch Fahndungsbilder zu einem Räuber in Schkeuditz veröffentlicht hatte, konnte ein 29-Jähriger dank zahlreicher Hinweise überführt werden. Der Mann ist laut Polizeiangaben dringend tatverdächtig am 9. Januar einer 63-Jährigen die Handtasche entrissen zu haben.

Am Freitag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, da die Beamten in seiner Wohnung Raubgut und andere Beweismittel fanden. Nun muss er sich wegen Verdacht auf drei Raubstraftaten, zwei Diebstähle und einem Fall der vorsätzlichen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Von LCL