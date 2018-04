Dessau-Roßlau

Wegen einer defekten Oberleitung sind bei Dessau-Roßlau 27 Fahrgäste in einem liegengebliebenen Zug eingeschlossen. Die Störung sei am Dienstagmittag aus noch ungeklärter Ursache aufgetreten, sagte ein Bahnsprecher in Leipzig. Der Zug musste auf offener Strecke halten. Wegen des unwegsamen Geländes konnten die Reisenden jedoch nicht aus dem Regionalzug geholt werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Magdeburg sagte. Mitarbeiter der Deutschen Bahn versorgten die Betroffenen mit Essen und Getränken, hieß es. Die Störung sollte voraussichtlich bis zum Dienstagabend andauern.

Für Reisende auf der Strecke zwischen Dessau-Roßlau und Berlin wurden nach Bahnangaben Ersatzbusse bereitgestellt. Auf der Strecke rollt üblicherweise stündlich ein Zug in jeweils eine Richtung.

Im Oktober 2016 kam es in einer S-Bahn auf dem Weg nach Leipzig zu einer ähnlichen Situation: Damals kam es in der Bahn zu Teils sehr unangnehmen Situationen für die Fahrgäste.

LVZ