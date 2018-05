Frohburg/Kohren-Sahlis

Nach einem schweren Unfall mit einem Fahrradfahrer im Frohburger Ortsteil Gnandstein sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrradfahrer fuhr in Gnandstein am Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße abwärts in Richtung Dolsenhein, als er in einer Rechtskurve Höhe Einmündung „Neue Sorge“ mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammenstieß. Der 21-jährige Biker stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Angaben zum Unfallhergang an den Verkehrsunfalldienst Leipzig, Schongauerstraße 13, Tel. 0341/2552851 oder 2552910

Von LVZ