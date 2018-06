Eilenburg.

Entsetzt ist die Eilenburgerin Petra Hermann noch immer, wie die Fassade ihres Hauses aussieht. In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag vergangener Woche, vermutlich zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr, wurde die Hausfassade in der Wurzener Straße 1 / Ecke Puschkinstraße mit einer dunkel und schnell in den Untergrund einziehenden Flüssigkeit besprüht oder beworfen.

„Das sieht schlimm aus, ich bin heute noch fix und fertig und habe auch Angst vor weiteren Anschlägen“, erklärt die Eilenburgerin, als am Dienstag zwei Fachleute von einer Leipziger Manufaktur die Hinterlassenschaften auf der Wand prüften. „Hier hört der Spaß auf. Das ist Vandalismus“, erklärte einer der Männer. Mit speziellen Mitteln prüften sie, wie die Fassade gereinigt werden kann. Das ist bei Petra Hermanns Grundstück nicht leicht, denn es handelt sich um eine Wärmeverbundfassade.

Täter arbeiten immer trickreicher

Flüssigkeiten, die zum Entfernen eingesetzt werden, dürfen die dahinter liegende Styroporschicht, nicht auffressen oder beschädigen. „Prinzipiell ist bei der Findung eines geeigneten Entfernungsmittels wichtig, dass die Oberflächen nicht stumpf werden. Das ist eine Herausforderung“, erklärt der Kollege. Die Täter würden immer trickreicher arbeiten. Zusätze wie Bremsflüssigkeit werde zu den Farbmischungen hinzu gefügt, damit diese möglichst schnell und tief in den jeweiligen Untergrund eindringen.

Die Kosten, um auf der Fassade, den vor dem Haus verlegten Pflastersteinen und den Fenstern samt Rollladen die Schmierereien wegzubekommen, würde sich auf circa 1000 Euro belaufen. Ein danach wieder notwendig werdender Fassadenanstrich sei dabei noch nicht mitgerechnet.

Unterstützung von Nachbarn

Seit dem Anschlag hat Petra Hermann mit Unterstützung von Nachbarn schon versucht, die Rollladen der Fenster zu reinigen. Eine mühsame Angelegenheit. Trotz allem Kummer habe der Anschlag auch etwas Gutes. Die Nachbarschaft sei enger zusammengerückt, unterstützt sie.

Apropos Nachbarschaft. Einer der Männer, der seinen Namen nicht nennen will, weiß, dass in den Tagen vor dem Anschlag ein Fahrzeug häufig in der Straße im Schritttempo auf und abgefahren sei. „Das sah aus, also sollte etwas ausspioniert werden“, ist er sich sicher. Petra Hermann vermag, ja will, dazu nichts sagen. Die 54-jährige EU-Rentnerin hat eh noch genügend anderen Ärger, anderen Kummer. Sie hofft auf einen guten Ausgang in einem Rechtsstreit, in dem auch ihr Grundstück involviert ist.

Belohnung ausgesetzt

Zudem ist ihre Deutsche Dogge, die sie über die Tiernotrettung aufnahm, schwer erkrankt. „Sie ist sonst sehr wachsam und schlägt an. Als der Anschlag passierte, war sie am Tag operiert worden und war später noch schläfrig und schwach von den Folgen des Eingriffs. Deshalb hat sie wohl nichts bemerkt“, erklärt die Eilenburgerin.

Den Vorfall an ihrem Grundstück hat sie jedenfalls bei der Polizei angezeigt und auch eine Belohnung ausgesetzt. Immerhin hatte sie erst im vergangenen Jahr die umfangreichen und teuren Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an dem Grundstück abgeschlossen. Und: Ihre Versicherung ersetzt keine derartigen Schäden. Sie bleibt auf den Kosten sitzen.

Von Bärbel Schumann